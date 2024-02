Nouvelle date de la présidentielle : Macky Sall tranche après les…

D’après Le Quotidien, le chef de l’État tient aujourd’hui, lundi, et demain, mardi, les concertations officielles en vue de l’établissement du nouveau calendrier de la présidentielle. Il prend cette initiative après que le Conseil constitutionnel a déclaré nul le décret annulant la convocation du corps électoral le 25 février et demandé «aux autorités compétentes [de] tenir [le scrutin] dans les meilleurs délais».



«Les acteurs vont défiler individuellement devant le Président Macky Sall pour échanger avec ce dernier sur les éléments devant constituer le nouveau processus électoral», rapporte le journal du groupe Avenir communication. La même source ajoute qu’«à l’issue de ces discussions avec les différents acteurs, le président de la République fixera les nouvelles dates du processus électoral : la durée du premier tour et celle du second tour, si éventuellement celui-ci a lieu».











































































