OPÉRATIONS DE DESTRUCTION DE CHAMPS DE CHANVRE INDIEN : UN MILITAIRE TUÉ ET SIX BLESSÉS À KADIALOCK (NORD SINDIAN)

Dans le cadre des opérations de destruction de champs de chanvre indien menées par la Zone militaire n°5, un affrontement a eu lieu dans la matinée du 12 mars à Kadialock, près de la frontière gambienne.



Un détachement militaire engagé dans cette mission a été pris à partie par un groupe d’individus armés. Le bilan provisoire fait état d’un militaire décédé et de six autres blessés. Plusieurs assaillants ont été neutralisés au cours de l’opération.



COMMUNIQUÉ RELATIF AUX OPÉRATIONS DE DESTRUCTION DE CHAMPS DE CHANVRE INDIEN EN ZONE MILITAIRE N°5. pic.twitter.com/mxuI5DasVr



Selon le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, Directeur de l’information et des relations publiques des Armées, les unités militaires poursuivent leurs actions pour éradiquer la culture du chanvre indien, traquer les bandes armées et sécuriser les populations ainsi que leurs biens.



Ces opérations s’inscrivent dans la stratégie de la zone militaire n°5 visant à renforcer la sécurité dans les zones frontalières et à lutter contre les trafics illicites.









































