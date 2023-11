Obéir à Macky et suivre Amadou Ba : quelle stérilité politique !

Obéir au doigt et à l'oeil , c'est proclamer sa cécité intellectuelle.

Au Sénégal, après plus de soixante ans d'indépendance, l'on devient moins indépendant dans certaines formations ou coalitions politiques.



Tous conviendront que seuls les moutons de panurge, les ignares et autres prostitués politiques suivront Macky Sall dans son projet de faire élire Amadou Ba cinquième Président de la République du Sénégal.



Un choix. Le choix de Macky . Fondé sur quoi ?

Bref ... la question majeure est à chercher ailleurs... à la base bien sûr !

La base dangereuse parceque silencieuse

Cette fameuse base politique dont la voix est aujourd'hui mise en sourdine.

Cette base politique qui se bat , téméraire sur le chemin de la propagande.

Cette base politique qui en vérité ,seule, élit.

Cette base politique dont l'honneur est aujourd'hui sapé, honni , réduit au néant par une seule voix : celle du seigneur Macky Sall.



Ah voilà l'APR !

Voilà Benno !

Une gestion stalinienne du pouvoir , liberticide au plus haut point.



Un conglomérat d'intérêts sans opinion personnelle, ni liberté ni esprit subversif !



Un paradigme legitimateur d'un silence coupable d'éminents intellectuels , où la liberté de penser et de choisir devient incredible.



Cependant lorsque les hommes s'unissent, aucun système ne résiste.

Et un soir de février 2024 , ces mêmes hommes auront choisi .



Et librement...





Dr Cheikh Hane