Officiel : Ole Gunnar Solskjaer confirmé à la tête de Manchester United

Sur la page officielle du club, est écrit : « Manchester United annonce que l'actuel manager et ancien buteur du club Ole Gunnar Solskjaer a été nommé en tant qu'entraîneur principal avec un contrat de 3 ans. »

C'est ainsi que le monde du football, a appris, ce jeudi matin, que le Norvégien, arrivé en pompier de service en décembre dernier en remplacement de José Mourinho (limogé), avait été confirmé dans ses fonctions par le board des Red Devils. L'ancien entraîneur de Molde a par ailleurs signé un bail de trois années avec le club mancunien.





« Depuis le premier jour où je suis arrivé, je me suis senti à la maison. Cela a été un honneur d'être un joueur de Manchester United et de commencer ensuite ma carrière d'entraîneur ici. Ces derniers mois ont été une expérience fantastique et je veux remercier tous les entraîneurs, les joueurs et le staff pour le travail qui a été réalisé jusqu'ici. C'est le job dont j'ai toujours rêvé et je suis plus qu'excité d'avoir la chance de travailler sur du long terme. J'espère obtenir le succès que nos fans géniaux méritent », a-t-il expliqué sur le site du club en réaction à sa nomination officielle.