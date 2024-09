Ousmane Sonko à Tivaouane : « Il est temps de formaliser les relations entre le culte et l’Etat »

En visite dans la cité religieuse de Tivaouane à 24h du Grand Mawloud, le chef du gouvernement a réitéré, au nom du président de la République Bassirou Diomaye Faye, l’engagement de l’Etat à soutenir les foyers religieux. « Notre présence ici est motivée par plusieurs facteurs qui coïncident avec le Gamou. Et au nom du président Bassirou Diomaye Faye qui nous a chargé de délivrer un message au Khalife Général des Tidiane pour réitérer tout son engagement aux côtés des communautés religieuses et à les accompagner parce que pour nous, il est temps de formaliser les relations entre le culte et l’Etat » a informé le premier ministre Ousmane Sonko aux côtés de l’ancien ministre de l’intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé qui est le coordonnateur du comité de pilotage de la Grande Mosquée de Tivaouane dont les clés ont été remises au Khalife Général, Serigne Babacar Sy Mansour devant le chef du gouvernement. Ce dernier se réjouit de l’accueil qui lui a été réservé dans la cité religieuse de Tivaouane et rappelle les fondamentaux qui doivent guider chaque croyant pour ainsi, saluer les efforts des fidèles pour construire cette Grande Mosquée.



















































































































































