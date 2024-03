Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye libres !

Le président de l’Ex-Pastef et son candidat, Bassirou Diomaye Faye sont libres. Ils viennent de quitter la prison de CAP manuel. L’information est aussi confirmée par El Malick N’diaye, responsable de la communication du parti et de la coalition Diomaye Président.



« Les Présidents Ousmane SONKO et Bassirou Diomaye Faye seront avec nous dans quelques minutes. Ils quittent cap manuel en ce moment », a souligné El Malick N’diaye dans un message WhatsApp.



Selon des informations de dakarposte, ils (Sonko et Diomaye) entendent tenir un point de presse demain avant de parader sur Dakar et environs.





















































avec pressafrik