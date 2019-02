Ousmane Sonko gagne à Luxembourg, en Suisse et en Egypte

Le leader de la coalition "Sonko Président" gagne à Luxembourg avec 45 des voix contre 18 pour Macky Sall, Idy 10 voix, Madické 3 voix et Issa Sall 1 voix...

A Zurich en Suisse, Sonko obtient 26 voix contre 1à pour Macky Sall, 8 pour Idy, 2 Issa Sall et aucune voix pour Madické.

En Egypte, Ousmane Sonko arrive, selon dakaractu en tête aussi avec 121 voix contre 101 voix pour Macky Sall, 24 voix pour Idrissa Seck, 10 voix pour Issa Sall et 4 voix pour Madické Niang