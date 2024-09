Ousmane Sonko promet des enquêtes sur la "corruption généralisée" sous Macky Sall

L'état des lieux des finances publiques était attendu au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté les conclusions du travail de "diagnostic approfondi" demandé par le président Bassirou Diomaye Faye après son investiture en avril.



"La politique d'endettement effrénée (suivie sous le président Macky Sall) a donné lieu à l'utilisation des ressources non transparente et favorable à une corruption généralisée", a-t-il dit devant la presse. Il a dénoncé une "méthodologie (...) pour détourner en masse des deniers publics".



"Catastrophique"

Portés au pouvoir par l'espoir de changement placé en eux par une population âgée pour moitié de moins de 19 ans et dont une grande partie se bat au quotidien pour trouver du travail et joindre les deux bouts, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n'ont pas encore présenté de plan d'action détaillé six mois après leur avènement.



"Nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient aussi catastrophiques", a dit le Premier ministre Sonko en parlant des finances publiques. Il a accusé les anciennes autorités d'avoir menti et falsifié les chiffres, notamment auprès des partenaires internationaux, par exemple sur la dette.



À ses côtés, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a déclaré que ces agissements "semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigations qu'elles jugent appropriées".









































































afp