Ousseynou Ly de Pastef: "Passer l’éponge sur les dettes fiscales des entreprises de presse n’a jamais été, n’est et ne sera jamais la solution"

Passer l’éponge sur les dettes fiscales des entreprises de presse n’a jamais été, n’est et ne sera jamais la solution. Le faire, n’est vraiment pas rendre service à la presse dont le rôle dans la démocratie et la bonne gouvernance n’est plus à débattre.



Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a juré de respecter la loi et de la faire respecter. Ce n’est pas sous son magistère que des pratiques assimilables à promouvoir l’impunité fiscale, seront encouragées. Pour la consolidation de la démocratie, sa conviction est qu’on devrait veiller au respect de la loi et à la justice sociale (fiscale également).



Le Président de la République est foncièrement engagé pour une presse libre et responsable. À cet effet, il propose mieux qu’une absolution des engagements fiscaux des entreprises de presse : la RÉFORME !



Une réforme pour assainir, réorganiser et être plus inclusif dans un cadre réglementaire plus exhaustif et par le mécanisme de la consultation et du dialogue.



Ousseynou LY