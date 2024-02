Ouverture du dialogue : Macky seul contre tous !

Le dialogue annoncé par le Chef de l’Etat à l’heur de diviser la classe politique nationale. Parmi les candidats retenus, seuls Rewmi, Mahammed Dionne et Amadou Bâ sont partant pour cette messe.





Le FC25 refuse catégoriquement de participer. Du coup,l’on se rend compte que la majorité des candidats spoliés adoptent la politique de la chaise vide. Idem, la Société civile et Aar Sunu Élection ont aussi opposé leur véto à ce dialogue.



Et contre toute attente, les candidats validés ont plutôt choisi d’investir le Conseil constitutionnel. Cette dispersion des acteurs politiques et de la société civile démontre à suffisance que le Président de la République à l’exception de ses proches et anciens collaborateurs est seul contre tous !



Qu’en sera-t-il de ce dialogue de sourds au moment où notre pays traverse une crise politique sans précédent !





























































dakarmatin