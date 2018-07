PENURIE DE SANG A PODOR : Les amazones de Racine Sy battent le record avec 53 poches recueillies

A Podor Le mouvement des Amazones de Racine Sy (MARS) a organisé une journée de don de sang le weekend dernier pour répondre à l'appel de Son Excellence le Président Macky Sall.

Les populations du nord du pays sont sorties en masse pour répondre à l'invitation des amazones de Racine sy

L’équipe médicale qui s’est déplacée à cet effet a pu récolter 53 poches de sang. Les amazones de Racine Sy viennent ainsi de battre le record qui a été jusque-là de l’ordre de 35 poches obtenues par les services médicaux du département .Une telle quantité de sang n’a jamais été recueillie dans la zone.

Ces Amazones étaient venues de toutes les contrées environnantes de Podor (Fanaye, Tiangaye, Dimatte, Diattar, Diagnoum, etc.).

Le Docteur Yves Marie Diogoye, responsable de la banque de sang de NDOUR a dirigé l’équipe médicale venue à Podor pour recueillir les poches de sang .Il s’est dit très honoré et satisfait de l’attitude responsable des Podorois qui ont fait preuve d’engagement en venant à la rescousse des malades et autres victimes d’accidents.

Pour Mamadou Racine qui a marqué sa satisfaction pour cette noble initiative, ces amazones représentent un motif de fierté pour son mouvement And Liggeyal Sénégal Ak Racine (ALSAR). « Vous avez fait honneur à votre nom d’amazones en donnant l’exemple dans une action citoyenne de haute portée sociale dont le but est de sauver des vies humaines » a renchéri le PDG du King Fahd Palace.



dakaractu