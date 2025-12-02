PJF : Wally SECK rentre chez lui après son audition dans le fond

Inculpé pour association de malfaiteurs en bande organisée et blanchiment de capitaux, le chanteur a rencontré le juge d’instruction du Pool Judiciaire Financier (PJF) ce mardi 2 décembre pour son audition dans le fond.

Wally SECK est arrivé dans l’institution dans la matinée accompagné de ses avocats dont Me Abdou Dialy KANE vers les coups de 10h 45.



Il a été accompagné par les préposés à la sécurité du PJF pour l’introduire dans l’enceinte du bâtiment en toute discrétion. Son face-à-face n’a pas duré longtemps. Il est resté près d’une demi-heure avant d’être libéré par le juge.



Pour rappel, le fils de Thione SECK a été entendu par la division des Investigations Criminelles (DIC) il y a quelques semaines sur des transactions financières douteuses décelées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).



Cette transaction d’un montant de 5,597 milliards de FCFA et lié avec le fils de Macky SALL, Amadou SALL, lui a valu une convocation. Il a été transféré par la suite au PJF où il a payé une caution de 210 millions de FCFA pour obtenir une liberté provisoire.





































Walf