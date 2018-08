PLUS DE 1100 MILLIARDS DE FRANCS CFA MOBILISÉS AU PREMIER SEMESTRE (DPEE)

Les ressources mobilisées au cours des six (06) premiers mois de l’année 2018 sont évaluées à 1153,5 milliards, augmentant de 6,5% par rapport à la même période un an plus tôt, selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).





Dans sa Note de conjoncture du deuxième trimestre consultée par l’APS, la DPEE relève aussi que les dépenses totales se sont accrues de 15,5% pour atteindre 1456,7 milliards.





‘’En conséquence, le solde budgétaire, dons compris, est évalué en déficit de 303,2 milliards contre un objectif de déficit de 304,4 milliards retenu dans le cadrage macro-économique’’, salue la même source.



La DPEE souligne qu’au terme du premier semestre 2018, ‘’l’exécution budgétaire s’est inscrite dans une trajectoire de maîtrise du déficit, à travers une mobilisation satisfaisante des ressources et une bonne maîtrise des dépenses’’.