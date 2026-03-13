PODOR - Commune de FANAYE- Ndieurba Vert, une ferme qui prépare le Sénégal de demain

Le Sénégal s’est engagé ces dernières années dans une trajectoire visant à renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir les emplois verts et développer des territoires plus résilients. Dans cette perspective, l’agriculture durable et la valorisation du capital humain occupent une place centrale dans la Vision Sénégal 2050 portée par les autorités.



Dans la commune de Fanaye, cette orientation trouve un écho concret avec la mise en place de la ferme intégrée Ndieurba Vert, une initiative portée par Dr Mamadou Thiam. Le projet a été lancé grâce à un investissement personnel réalisé sur fonds propres, avec l’objectif de contribuer au développement économique et social de la zone.



La ferme développe plusieurs activités agricoles complémentaires, notamment le maraîchage, l’agroforesterie, la culture de vergers et la pisciculture. Selon les promoteurs du projet, cette approche vise à produire des aliments tout en préservant les ressources naturelles et en favorisant des pratiques agricoles durables.



Sur le plan social, l’initiative permet également la création d’emplois au niveau local. Des travailleurs sont mobilisés pour les différentes activités de production, tandis que le financement des opérations repose essentiellement sur des ressources locales, ce qui contribue à dynamiser l’économie de la zone.



La pisciculture occupe aussi une place importante dans le dispositif. Des espèces comme les tilapias et les clarias sont élevées dans des bassins alimentés par un système intégrant l’énergie solaire et une gestion optimisée de l’eau. La production est destinée à approvisionner les localités environnantes, notamment Ndieurba, Fanaye et plusieurs villages voisins.



À travers ce type d’initiatives, les promoteurs entendent participer aux efforts visant à renforcer la production locale et à soutenir le développement d’une agriculture durable au Sénégal. Ainsi donc , cet important projet et parmi tant d’autres , Dr Mamadou Thiam répond à la demande croissante d’emplois chez les jeunes du département et participe activement à la lutte contre le chômage , tout en soutenant l’autonomisation des femmes et veut surtout montrer la voie .Puisque dans l’esprit de ce leader , cette dynamique mutualiste ouvre la voie à un avenir prometteur et harmonieux pour le département .



Abou KANE

