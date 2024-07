PRÉCISIONS

L'erreur, comme le rire, est humaine, dixit Roland Topor. Tout le monde peut se tromper, mais pour le journaliste, il est primordial de se corriger. Il véhicule l’information et celle-ci doit être véridique. Pour un journaliste, la pratique du rectificatif est pourtant un impératif.



Un de nos doyens dans la presse soutenait que que le journaliste " digne de ce nom […] fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révélerait inexacte".



En un mot, la rédaction de dakarposte rectifie suite à la publication d'un article concernant le frangin du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



En réalité, le mouvement And Dolel Bassirou Diomaye s'est rendu à Kanel aux fins de rencontrer Mme Bocoum , notamment avoir une idée sur ses réalisations dans son fief. Nous tenons à préciser que le dit mouvement s'est déplacé de son propre chef avec à sa tête son président, son secrétaire général et une forte délégation.



Aussi, faudrait-il savoir que ce mouvement et ses membres sont des pièces maitresses de la Conférence des Leaders sous la coupe de la "Coalition Diomaye Président".