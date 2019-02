PRÉSIDENTIELLE 2019 : LE CANDIDAT EL HADJI ISSA SALL PROMET UN GOUVERNEMENT DE 20 MEMBRES

Le candidat du Parti de l’unité et du rassemeblement (PUR) à l’élection présidentielle du 24 février prochain, El Hadji Issa Sall a promis, dimanche, à Pikine de former, une fois élu, un gouvernement qui ne dépassera pas 20 ministres.





"Macky Sall avait, à son arrivée au pouvoir (en 2012), promis de former un gouvernement de 25 ministres, mais maintenant on a de loin dépassé ce chiffre. Nous, une fois élu, nous allons former un gouvernement ne dépassant pas 20 membres" a-t-il notamment indiqué.



Le professeur Issa Sall présidait un meeting au terrain de Pikine Guinaw-rail au premier jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février prochain.



Il a aussi assuré qu’une fois au pouvoir, il éliminera "toute sorte de favoritisme" et fera de sorte que "toute nomination à un poste soit précédée par une enquête de moralité pour s’assurer de la compétence et de l’éthique du candidat" proposé.



Le candidat du PUR a aussi promis de supprimer la caisse noire de la présidence de la République, et les fonds politiques alloués au Premier ministre et au président de l’Assemblée nationale.





aps