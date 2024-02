PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL- Il n’y aura pas de report, le premier tour du scrutin se tiendra bel et bien à la date prévue

Que ceux qui s'attendent à un report de la décisive Présidentielle se le tiennent pour dit! Dakarposte est en mesure de révéler que le premier tour du scrutin aura bien lieu dans 3 semaines et 3 jours, c'est à dire le 25 Février prochain.



En effet, des sources au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat balaient d'un revers de main le bruit d'un potentiel report agité ça et là et s'accordent à dire qu'assurément, l'élection sera organisée à la date prévue. "À preuve, la mouvance présidentielle est à pied d'oeuvre. Vous savez mieux que moi qu'une campagne électorale ne s'improvise pas, elle se prépare plusieurs mois à l'avance. Je veux dire par là que nous avons déjà concocté notre plan d'actions" laisse entendre un ponte du régime marron avant de renchérir que le ton sera donné à Mbacké avec un grand rassemblement des responsables, militants et sympathisants de l'APR et alliés dimanche prochain.



Tout le reste n'est que légende !