PRIX AFRICAIN DU MÉRITE ET DE L'EXCELLENCE - MEILLEUR ARTISAN AFRICAIN DE LA DIPLOMATIE ET DE L'ACTION PARLEMENTAIRE- Le Dr Cheikh Tidiane Gadio honoré

Le Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir un digne fils répondant au nom de Cheikh Tidiane Gadio.

La cause? Dakarposte a appris (preuves à l'appui) que notre compatriote le Docteur Cheikh Tidiane GADIO, Président de l’Institut Panafricain de Stratégies (IPS), ancien Ministre d'Etat Ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Vice Président de l'Assemblée Nationale du Sénégal, a été honoré ce lundi 27 septembre à Kigali au Rwanda lors du Forum de la Fondation 225.

En effet, et comme vous le voyez sur ces images de dakarposte, il y a reçu son Prix des mains de monsieur le Maire de kigali.

Son PRIX est intitulé « PRIX AFRICAIN DU MÉRITE ET DE L'EXCELLENCE du MEILLEUR ARTISAN AFRICAIN DE LA DIPLOMATIE ET DE L'ACTION PARLEMENTAIRE. »

Le Docteur Gadio, dans son acceptation speech, a vivement remercié le Président Fondateur du PADEV (Prix Africain du Développement) M. Koffi Kouadio, avant de dédier son PRIX à la femme africaine qui pour lui est le socle de la Résilience africaine comme l’ont prouvé à la face du monde les Femmes du Rwanda. Pour lui l’Afrique doit enfin comprendre et accepter le Leadership féminin, seule bouée de sauvetage qui reste au continent pour ramener la Paix, réussir la Renaissance africaine dont la condition sine qua non reste : la construction des États Unis d’Afrique.