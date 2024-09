PROGRAMME 100.000 LOGEMENTS SOCIAUX | RESTRUCTURATION ET NOUVELLES AMBITIONS SOUS L’ÈRE MOMATH TALLA NDAO

Le programme public de construction de 100.000 logements sociaux, initié par l’ex-président de la République Macky Sall, est en cours de révision par le nouveau gouvernement sénégalais. Le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao, a reconnu que ce programme avait été conçu avec « beaucoup d’ambition », mais qu’une réorientation était nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.



Lors d’une interview accordée à l’APS, Momath Talla Ndao a précisé que dès leur prise de fonctions, lui et son équipe ont organisé un atelier de réorientation et de restructuration de ce projet pour lui insuffler une nouvelle dynamique. « Il [Macky Sall] avait mis en place un ensemble de dispositifs qui allaient permettre d’arriver à [de bons] résultats. Malheureusement, avec l’évaluation que nous avons faite, nous constatons que les résultats escomptés n’ont pas été obtenus », a déclaré le secrétaire d’État.



Bien que ce programme de logement social ait été en cours d’exécution sous le précédent gouvernement, son délai de réalisation n’était pas encore arrivé à son terme lorsque l’administration en place a quitté le pouvoir en mars dernier. Pour Momath Talla Ndao, les ambitions du programme ne seront pas réduites. Au contraire, il envisage de fixer un nouvel objectif bien plus élevé, allant jusqu’à 500.000 logements sociaux, soit cinq fois plus que le nombre initialement prévu.



Pour y parvenir, le gouvernement actuel compte renforcer les partenariats avec les principaux acteurs du secteur, notamment les promoteurs immobiliers, la Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM) et la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP). « Nous nous sommes engagés à renforcer la SNHLM et la SICAP », a-t-il affirmé, soulignant l’importance du rôle de l’État dans la promotion de l’habitat social.



Le secrétaire d’État a également indiqué que les pouvoirs publics mettront « les subventions nécessaires » à la disposition de ces structures pour assurer le succès du programme. Selon lui, la présence de l’État est indispensable pour garantir un logement décent aux ménages les plus modestes.























































