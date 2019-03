Palais de la république: Les « adieux » de Me Oumar Youm

Le président de la République a convoqué aujourd’hui les membres de son Cabinet présidentiel au Palais. La raison? Macky Sall va les remercier pour bons et loyaux services rendus au cours de son premier mandat. Ce n’est pas tout.



L’AS qui rapporte l’information croit savoir que le Chef de l’Etat va également les décharger de leurs fonctions au motif qu’ils sont en fin de contrat. Leur « mandat » expire le 2 avril prochain, jour de prestation de serment de Macky Sall.



À noter que le cabinet présidentiel est composé de 300 personnes dont le Directeur de Cabinet et ses Adjoints. le Chef de Cabinet, les Secrétaires et les Chargés de mission.

Les ministres d’État, les Ministres conseillers, les Ambassadeurs itinérants, les Conseillers spéciaux et les Conseillers techniques feront aussi partie du lot des de ceux qui seront remerciés.