Panne mondiale : Facebook, Messenger et Instagram touchés

Les utilisateurs du réseau social Facebook ainsi que de sa messagerie Messenger ont été confrontés à une panne majeure ce mardi après-midi, les laissant incapables d'accéder à leurs comptes. Même les tentatives de réinitialisation de mot de passe se sont avérées inefficaces, laissant les utilisateurs dans l'incapacité de se reconnecter. Cette panne semble affecter non seulement la France mais aussi le Luxembourg, avec des rapports signalant des difficultés similaires dans d'autres régions.



Les perturbations ne se limitent pas à Facebook et Messenger, mais s'étendent également à Instagram, ainsi qu'à d'autres plateformes appartenant à Meta, comme Threads. Cependant, l'application de messagerie WhatsApp semble épargnée par cette panne.



Sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter, de nombreux utilisateurs de différents pays ont exprimé leur frustration face à ce problème généralisé.



Pour l'instant, l'ampleur exacte de cette panne reste à déterminer, et aucune information officielle n'a encore été publiée par Meta. Restez à l'écoute pour les mises à jour à venir sur cette situation en évolution.























































