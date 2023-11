Pape Abdoulaye TOURÉ quitte les urgences mais pas l’hôpital

Selon son avocat, Me Koureyssi BA, l’activiste est sorti du service des urgences de l’Hôpital Principal de Dakar où il était admis depuis le 9 novembre dernier. En effet, à travers un post sur sa page Facebook, la robe noire renseigne que Pape Abdoulaye TOURÉ est retourné au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec.



«Pape Abdoulaye TOURÉ par la bonté divine est venu à bout de l’épreuve et quitte ce matin le service des urgences de l’HPD pour regagner son lieu de détention du pavillon pénitentiaire de l’ex-Hôpital Aristide Le Dantec. Grâces soient rendues à Allah », écrit-il.



Pour rappel, placé sous mandat de dépôt alors qu’il trainait plusieurs fractures, Abdoulaye TOURÉ est poursuivi pour «actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses ».













































Walf.net