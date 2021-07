Pape Diouf nouvel ambassadeur de "1XBET" au Sénégal et en Gambie : "Je veille beaucoup sur mon image"

C'est connu, Pape Diouf, leader de la "génération consciente" est le nouvel ambassadeur la marque 1XBET pour une durée de trois ans. Face à la presse, le chanteur, au sommet de son art, a signé un contrat avec cette société de jeux d’argent. Pour cette percée, le lead vocal de la "Génération Consciente" a loué le mérite de ses collaborateurs, dont Matar Soubatel. Pape Diouf a aussi remercié la presse.



"Je veille beaucoup sur mon image car je représente le Sénégal partout où je voyage", a t-il dit avant de revenir sur son entourage "Moi je n'ai pas de fans mais une famille et j'ai confiance à ces garçons qui se battent jour et nuit mon ascension. Je profite de cette occasion pour remercie la presse qui a beaucoup participé dans ma carrière musicale."



Pape Diouf est le deuxième sénégalais représentant de la marque en Afrique, après l'international sénégalais Khalilou Fadiga. « On s’est basé sur le parcours international et national du lead vocal pour signer ce partenariat », a indiqué la Directrice commerciale de 1XBET, Élisabeth Tine. « Nous avons déjà prévu dans notre programme de construire des cliniques de proximité, d’appuyer la santé avec la COVID et enfin une enveloppe de 106 millions pour accompagner l’ONCAV », a fait savoir sa Directrice Commerciale.