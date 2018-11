Pape Malick Guisse: "Que tous les jeunes inondent les réseaux sociaux du bilan du Président Macky Sall"

Dans une salle pleine de L'"Harmattan",les jeunes de la coalition ADIANA du ministre Thierno lo ont organisé un panel sur le PSE pour permettre à tous les jeunes de la coalition d'être outillés pour défendre le président Macky Sall.Cest ainsi que pendant plus de cinq tours d'horloge les jeunes de thierno lo ont échangé avec des experts sur le PSE. Dans cette optique, le président des jeunes ,Pape Malick Guisse a tenu à donner aux jeunes de la coalition, des mots d'ordres pour occuper les réseaux sociaux pour une large diffusion du PSE. Apres , la lecture de la résolution ,dans laquelle ,les jeunes de la coalition donnent pleins pouvoirs au Président Thierno lo,ce dernier a profité de l'occasion pour donner un cours magistral de communication aux jeunes ainsi que la majorité présidentielle,Thierno lo a aussi réitère son engagement à réélire le président Macky Sall et estime que Macky Sall est le candidat de la stabilité et il doit être réélu pour ne pas perdre de temps et éviter toute déconstruction.