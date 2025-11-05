Pape Malick Ndour arrêté par la police!

En attendant d’y revenir amplement, AFRICA 7 a appris que l’ancien ministre, sous Macky, a été mis aux arrêts.



En effet, il nous revient de bonnes sources que Pape Malick Ndour a été cueilli chez lui par des limiers. Au moment où ces lignes sont écrites, il est entre les mains de la police, précisément de la DIC.



Affaire à suivre…