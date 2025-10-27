Pape Malick Ndour finalement libéré

Encore un revirement spectaculaire concernant le cas Pape Malick Ndour!

Annoncé chez le maitre des poursuites, qui a, pourtant, émis un ordre de conduite immédiat auprès de lui , il nous revient de nos radars, actuellement à la devanture de la SR, qu’il est libre comme le vent.



En effet, Africa 7 a appris que l’ancien ministre de la jeunesse, encore auditionné ce lundi matin par les pandores de la Section Recherches, a été finalement libéré.





