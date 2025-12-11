RAPPORT FIJ 2025 | 111 JOURNALISTES TUÉS, PLUS DE 500 EMPRISONNÉS UNE ANNÉE NOIRE POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a publié mardi, son rapport annuel 2025, dressant un tableau particulièrement alarmant de l’état de la profession dans le monde. En un an, 111 journalistes ont perdu la vie, un chiffre qui illustre la montée continue des dangers auxquels sont confrontés les professionnels des médias.



Le Moyen-Orient demeure la région la plus meurtrière pour les journalistes, avec 69 décès recensés. Le territoire de Gaza, à lui seul, compte 51 reporters tués, confirmant son statut de zone de couverture la plus périlleuse au monde. La FIJ souligne que nombre de ces journalistes ont été victimes de bombardements, de tirs ciblés ou de violences en lien direct avec leurs activités professionnelles.



La région Asie-Pacifique suit avec 15 journalistes tués, traduisant une persistance des violences contre la presse, notamment dans les zones de conflits internes.

En Europe, 10 journalistes ont trouvé la mort, principalement à cause de la guerre en Ukraine, où les reporters travaillent au cœur des combats.

Sur le continent africain, 9 journalistes ont été tués, souvent dans des contextes de tensions politiques ou sécuritaires. Les Amériques, quant à elles, déplorent 8 décès, avec une recrudescence d’attaques contre les journalistes d’investigation.



Au-delà des morts, la FIJ alerte sur une tendance tout aussi préoccupante : plus de 500 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde. Cette hausse des détentions arbitraires témoigne, selon l’organisation, d’une répression croissante de la liberté d’expression, alors que de nombreux États durcissent leur contrôle sur l’information.



Avec la célébration de la Journée internationale des droits de l’homme ce 10 décembre, ces chiffres résonnent comme un avertissement. Ils rappellent que le droit à l’information, essentiel à toute société démocratique, est défendu au prix de vies humaines et de sacrifices considérables.



La FIJ appelle une nouvelle fois les gouvernements et les institutions internationales à renforcer la protection des journalistes, à lutter contre l’impunité et à garantir la liberté de la presse, partout où elle est menacée.



Avec Africanews