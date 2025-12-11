RAPPORT DE L’INSPECTION GÉNÉRALE D’ÉTAT (IGE) SUR LE CESE-L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT TRANSMIET LE DOSSIER AMINATA TOURÉ AU POOL FINANCIER

Aminata Touré, qui occupe actuellement les fonctions de Haut Représentant du Président de la République, est dans de beaux draps. En effet, l’Agent judiciaire de l’État a transmis le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) la concernant au Pool judiciaire financier (PJF) lundi dernier, ce qui pourrait ouvrir la voie à un traitement judiciaire du dossier. Ce rapport fait suite à des allégations de malversations financières lors de sa présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE) en 2019-2020. Récemment, le Premier Ministre, Ousmane Sonko, a évoqué ce dossier à l’Assemblée nationale, promettant des développements judiciaires.



«Plus de 2 milliards 136 millions de F CFA»



L’enquête de l’IGE avait, entre autres, fait ressortir «une élaboration et une exécution du budget en marge des lois et règlements en vigueur, ayant entraîné des fonds budgétisés et dépensés vers des destinations inconnues». Sans oublier, assurent les inspecteurs généraux, «une violation systématique des règles applicables en matière de passation et d’exécution des marchés publics, et la signature et le paiement de contrats de communication sans intérêt ni contrepartie valable pour le CESE». S’agissant des dépenses vers des destinations inconnues, l’IGE avait repéré dans les comptes du CESE des comptes libellés «Fonds d’intervention sociale» débités de plus d’1 milliard 20 millions F CFA, «Œuvres sociales» décaissés de plus de 642 millions ou «Aides & Secours» qui auraient coûté plus de 474 millions. L’IGE s’étonne de ce que le CESE dépense dans le «Fonds d’intervention sociale» près du sixième de son budget annuel. Et plus, en mettant la dépense sous le compte 6497 qui, dans le Plan comptable de l’Etat, est destiné aux «transferts pour liquidation de passif».



Retraits en espèces à la demande d’Aminata Touré



À côté de ces anomalies, les vérificateurs ont noté plusieurs retraits en liquide opérés par deux assistants de l’agent comptable du CESE. Lesdits retraits, qui vont de fin janvier 2020 à la fin de la même année, dépassent le milliard 400 millions de F CFA. Les personnes interrogées par les IGE auraient affirmé aux vérificateurs que tout l’argent «était remis à la présidente, sans aucune décharge». Mieux, «toutes les dépenses étaient exécutées à la demande de la présidente», a notamment déclaré le Directeur administratif et financier de Mme Touré aux IGE. Ce faisant, les contrôleurs estiment que la présidente du CESE, «agissant en sa qualité d’ordonnateur du budget, a donné des ordres de paiement à l’agent comptable sans aucun service fait en contrepartie et à des fins qui lui sont personnelles».



Le scandale des contrats de communication



L’autre reproche sur la gestion de Mimi Touré, porte sur les contrats de communication signés et payés par le CESE, sans intérêt ni contrepartie véritable pour l’institution. Il s’agirait de douze contrats au moins, signés avec des structures de presse «sous prétexte de rendre visibles les activités du CESE et de sa présidente». Pour les 12 contrats que les vérificateurs ont parcourus, ils porteraient sur 157 millions 880 mille 590 F CFA. Si l’on trouve dans la liste des organes ayant pignon sur rue, il y a surtout d’illustres inconnus comme Mosaik Motion, qui reçoit 30 millions, Al Amine Communication, qui se contente d’un peu plus de 6 millions, ou de Niang Communications services, qui décroche pourtant près de 16 millions. L’IGE note que le Daf a assuré avoir refusé de payer les dernières échéances des contrats, «parce qu’il n’a pas été constaté de prestations de la part des éditeurs de presse bénéficiaires». Il faudrait noter que le document de l’IGE n’est qu’une note d’étape. Les inspecteurs indiquent qu’elle se justifie quand, au cours de leur travail, ils constatent des faits graves qui demandent que des mesures urgentes soient prises pour sauvegarder les intérêts de l’Etat, ils la produisent pour permettre au chef de l’Etat de prendre des mesures idoines. Ce qui veut dire que le rapport définitif n’était pas encore disponible quand cette note a été produite. On a également noté l’absence de réponse de la principale concernée à cette étape de l’enquête.



Ousmane Sonko : «Il ne fait aucun doute que ce rapport a été transmis»



Pourtant, le vendredi 28 novembre dernier, lors de son passage à l’Assemblée nationale dans le cadre de la 3e séance de questions d’actualité de son gouvernement, Premier Ministre annonçait que « le rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) est dans le circuit judiciaire ». Répondant à une interpellation d’un parlementaire sur ce document qui fait du bruit depuis 2023, Ousmane Sonko avait indiqué que le document suit son cours : « Ce rapport a été lu et approuvé par le Président sortant Macky Sall, à l’exception de la recommandation n°2, qui préconisait la suppression des avantages du président d’honneur. L’ancien Premier Ministre, Amadou Ba, avait même commencé à l’exécuter : il avait écrit le 3 juillet 2023 pour que la justice soit saisie ».



QUAND AMINATA TOURÉ DÉGAGEAIT EN TOUCHE !



Présumée «épinglée» par l’IGE, l’ancienne Présidente du CESE a toujours nié catégoriquement et «encouragé l’État à aller jusqu’au bout». Depuis New York, Aminata Mimi Touré avait publié, le 21 avril 2024, un communiqué pour se laver à grande eau. Solo Quotidien le publie ci-dessous in extenso.

«J’ai appris de l’extérieur du pays que suite à la publication des rapports de l’IGE, une certaine presse politiquement motivée tenterait de porter atteinte à ma réputation en jouant avec le mot « épinglé» savamment mis entre guillemets, avec une intention manifeste de nuire. Je rappelle que sur instruction de Macky Sall, pendant 3 ans, j’ai fait l’objet de la première vérification de l’IGE d’une institution nationale publique depuis…1960. A la publication du rapport de vérification de l’IGE, la seule question qui vaille est la suivante : Aminata Touré à la tête du CESE a t-elle détourné 1 franc des deniers publics ? La réponse est Non, Mille Fois Non ! Mes anciens collaborateurs, fonctionnaires de l’Etat du Sénégal, en charge de la gestion financière du CESE sous ma présidence vaquent tranquillement à leurs occupations depuis 2020 car aucun détournement ne leur est reproché non plus. C’est ce qui m’a donné l’entière liberté de m’opposer véhément au troisième mandat de Macky Sall et à ses dérives dictatoriales qui se sont soldées par la mort d’une cinquantaine de personnes pour qui Justice doit ABSOLUMENT être rendue. Par ailleurs, j’encourage vivement les nouvelles autorités à aller jusqu’au bout de la reddition des compte en commençant par le scandale des 1000 milliards des fonds COVID pour lesquels Macky Sall a lui-même autorisé la suspension des procédures d’appel d’offre et de contrôle. Par conséquent, Macky Sall est le premier responsable de ce carnage financier sans précédent dans l’histoire du Sénégal, carnage auquel a activement participé son beau-frère Mansour Faye. Comme j’ai eu à le faire sans m’offusquer ni rechigner, que tous ceux qui ont géré les fonds publics pendant les 12 ans du régime de Macky Sall, ministres, directeurs généraux et présidents d’Institution se mettent à la disposition des organes de contrôle et rendent compte de leur gestion ! Des politiciens honnêtes il en existe, j’ai la prétention de me compter parmi eux et désormais, je saisirai la Justice contre toute tentative de jeter le discrédit sur ma personne.



Dr. Aminata Touré



Fait à New York, le 21 avril 2024».



Mamadou L.NDIAYE



