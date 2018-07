Parcelles Assainies : Une commission sur la pénurie d’eau est née et…

La commission sur la problématique de la pénurie d’eau a été installée aux Parcelles Assainies. Ladite commission qui exige le départ du ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye, prévoit un grand rassemblement ce samedi devant le rond point Case ba.



« Ce qu’on décrie, c’est le manque d’eau durant plus de deux ans. Et, la situation s’est empirée, fulmine Malick Kébé, coordonnateur de la commission sur les ondes de la Rfm. On a dit que cette situation doit s’arrêter parce que tout simplement il y a un contrat qu’on a signé avec la Sde (Sénégalaise des eaux). On ne peut pas comprendre qu’on paie les factures et qu’on ne dispose pas d’eau. Fondamentalement, on demande la démission du ministre (Mansour Faye)».