Parcelles Assainies : un individu arrêté pour vol de 15 moutons

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé, le 10 mars 2026, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’avoir commis un vol de bétail « dans la nuit du 12 au 13 février, avec les circonstances aggravantes de nuit et d’effraction », selon le communiqué de la police.



La victime avait déposé une plainte contre X « après la disparition de quinze moutons mâles de race ordinaire de son enclos situé à la Cité Nations Unies de Cambérène 2 », précise le communiqué.





Les investigations menées par les services de police ont permis de « retrouver un premier mouton dans un atelier de menuiserie à Guédiawaye », selon le communiqué. Les recherches de voisinage ont révélé que l’animal avait été déposé par « un tiers, proche du suspect, qui feignait d’assister la victime dans ses recherches ».



Une perquisition effectuée au domicile du suspect a ensuite permis la découverte de « treize autres moutons appartenant à la victime, cachés dans son propre enclos », toujours selon le communiqué.



Interrogé en présence de son conseil, le suspect a « avoué avoir dérobé les quinze moutons, précisant que le quinzième était décédé des suites d’une maladie », ajoute le communiqué. Il a reconnu avoir « sollicité l’aide de tiers pour transporter le bétail, leur faisant croire faussement qu’il en était le propriétaire légitime ».











































Walf