Parcelles Assainies : un neveu dépouille son oncle de plus de 4 millions f CFA

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a déféré au parquet, ce 19 mars 2026, un individu pour vol de numéraires commis avec effraction.

De retour d'un séjour de six mois à l'étranger, la victime a eu la désagréable surprise de constater la disparition de ses économies. Une somme de 4 180 000 F CFA, soigneusement dissimulée dans une valise cadenassée à l'intérieur de sa chambre, s'était volatilisée.

Les investigations ont rapidement orienté les soupçons vers le neveu du plaignant, qui partageait le même appartement durant son absence. Interpellé à son domicile, le jeune homme est passé aux aveux, détaillant sans détour la dilapidation du butin :

•⁠ ⁠400 000 F CFA injectés dans un poulailler ;

•⁠ ⁠Paiement des soins médicaux de son père et achat de vivres pour la famille ;

•⁠ ⁠600 000 F CFA envoyés à son frère au village ;

•⁠ ⁠Achat de 4 moutons (100 000 F l'unité).

Le suspect a également prétendu avoir égaré un portefeuille contenant 400 000 F CFA à la gare des Baux Maraîchers. Le reste du montant aurait été absorbé par des "dépenses personnelles. A l’issue de la procédure, le mis en cause a été conduit au parquet.

