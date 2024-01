Paris : une femme de 20 ans violée en pleine rue de Rivoli

Les faits ont eu lieu vers 5 heures du matin. La jeune femme, qui « venait de quitter une soirée dans un établissement de nuit du quartier de Châtelet », selon une source proche du dossier relayée par Actu17, se dirigeait vers son domicile. Elle se trouvait au niveau d’un arrêt de bus du 1er arrondissement lorsqu’un homme l’a violemment agressée. D’après les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance, la victime a été déshabillée puis violée sur le trottoir, sans que personne n’intervienne, malgré le passage d’automobilistes. Les faits ont duré de longues minutes.





Drogue et alcool

L’agresseur a pris la fuite, tandis que la victime a été prise en charge par des passants. Sous le choc, elle a été conduite à l’hôpital par les sapeurs-pompiers. « Elle aurait consommé de l'alcool au cours de la nuit, mais pourrait surtout avoir été droguée », a précisé la source d’Actu17. « Des analyses sont en cours et les investigations permettront de retracer le déroulement de sa nuit, et notamment d'éclaircir ce qui a pu se passer dans cet établissement qu'elle a fréquenté, avec une amie. »



La jeune femme a déposé plainte. Une enquête a été ouverte, confiée au commissariat du centre de la capitale.