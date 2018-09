Parraiange: D-Média mis en demeure

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a mis en demeure mardi la SEN TV et la ZIK FM, appartenant au groupe privé D-Média de « ne plus diffuser le spot publicitaire appelant à parrainer’’ Bougane Guèye Dani, son promoteur. Le CNRA demande à la SEN TV et ZIK FM de « mettre un terme à l’utilisation du groupe pour la propagande ou la collecte des parrainages en faveur de son promoteur ».



Il ordonne aussi aux deux organes de « mettre un terme au détournement de fonction et d’objectif noté depuis quelques temps sur la ZIK FM et la SEN TV ». Le CNRA rappelle que « le non-respect de cette mise en demeure expose à des sanctions, notamment celles prévues à l’article 26 de la loi 2006 -04 du 4 janvier 2006, qui peuvent aller de l’amende à la suspension de l’émission ou du programme voire au retrait de l’autorisation ».



Selon le régulateur, « depuis quelques jours, des citoyens ou parties prenantes au processus de parrainage, attirent l’attention du CNRA sur le non-respect de ces principes par le Groupe D-MEDIA (SEN TV et ZIK FM) qui sert de plus en plus de tribune à son promoteur pour appeler les auditeurs et téléspectateurs à le parrainer ou à se mettre en valeur dans la perspective des élections présidentielles de février 2019 ».