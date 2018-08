Parrainage-Abdoul Mbaye répond à Mimi Touré: « De la part d’un ancien ministre de la Justice… ce sont des propos… »

Abdoul Mbaye répond à Mimi Touré. L’envoyée spéciale du président de la République avait laissé entendre, ce lundi, après sa sortie de la rencontre avec le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qu’ils étaient plus de 80 candidats à la Présidentielle à se présenter à la DEG. Pour Abdoul Mbaye, « ce sont des propos tenus pour justifier le parrainage…« « Déjà plus de 80 personnes se sont présentées. C’est incroyable…« , avait dit Mimi Touré face aux journalistes. « J’ai suivi les premières réactions de Madame Touré, je crois qui s’alarmait de 87 candidats, en lice (…) C’est la première fois que ça arrive parce que l’élément nouveau c’est le parrainage« , souligne Abdoul Mbaye. Pour le président de l’ACT, « ce système a été inventé« . Un système qu’ils ont très tôt dénoncé et qui, selon lui « est source de beaucoup de problèmes« . M. Mbaye regrette que ces propos soient sortis de la bouche d’un ancien ministre de la justice. « Parce que ce sont des propos tenus pour justifier le parrainage qui a été institué et qui était sensé empêcher la centaine de candidatures des partis de l’opposition. Ce qu’il faut ajouter c’est que c’est triste, qu’à ce niveau de responsabilité, on puisse confondre candidat à la candidature et candidat à la présidentielle. C’est malheureusement ce qui arrive…« , regrette-t-il.