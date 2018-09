Parrainage : Guy Marius et Cie lancent campagne contre Macky

Les activistes plaident pour le boycott de la loi sur le parrainage. Dans ce sillage, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp)/France de Guy Marius Sagna et Cie a lancé sa campagne "Système dégage, Macky dégage".

Face à la presse, ses initiateurs estiment "aujourd'hui que le peuple sénégalais doit refuser de parrainer le candidat Macky Sall et de voter pour (lui) le 24 Février 2019". Parce que, motivent-ils, "un candidat comme Macky Sall, des politiques appliquées par Macky Sall doivent être chassées dans notre pays, un candidat comme Macky Sall ne doit pas être réélu au Sénégal".