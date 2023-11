Parrainage - Nouveaux membres de la CENA: Le FITE fait le « RoundUp critique » du processus électoral

Le Dr Abdourahmane Diouf, président du parti Awale et candidat déclaré à l’élection présidentielle a manifesté ses regrets en constatant « un système de parrainage qui ne répond pas aux règles démocratiques établies ». Le membre du FITE a balayé d’un revers de main l’idée consistant à dire que des « leaders politiques tirent sur le système du parrainage car, n’ayant pas de poids politique ». Une idée discriminatoire, selon Abdourahmane Diouf et qui consiste de exclure « injustement » des candidats. « Nous allons vers une élection à laquelle le président de la République ne prendra pas part. Et donc, l’opposition a l’obligation de répondre aux aspirations banalisées par le régime de Macky Sall. Pour ce faire, il faut que ce processus électoral soit bien organisé avec un système de parrainage juste et inclusif » indique le président de Awale qui soupçonne « une implication de l’actuel président, Macky Sall de vouloir imposer un système qui renforce son candidat, Amadou Bâ au détriment de ses adversaires ». Dr Abdourahmane Diouf s’est d’ailleurs épanché sur l’intervention de la cour de justice de la CEDEAO qui, en 2018, avait émis des recommandations à l’Etat du Sénégal pour revoir le système de parrainage, même si, dans l’idée, « il n’est pas contesté ».





Trois facteurs démontrent, selon Dr Abdourahmane Diouf, « l’intention du régime à vouloir baliser le terrain à son candidat ». D’abord, sur le fichier électoral, « l’opposition ne dispose pas d’informations nécessaires pour juger de sa fiabilité ou non ». Ainsi, le Dr Abdourahmane Diouf exige que le pouvoir puisse mettre à leur disposition, ce fichier pour faire leur propre contrôle de parrainages.



Ensuite, une fois les fichiers de parrainages déposés au conseil constitutionnel, une autre vérification est faite à l’insu du candidat. « C’est une vérification avec un logiciel et ses irrégularités. Ce logiciel doit être partagé avec tous les candidats » exige le membre du FITE. Le dernier aspect contraignant selon Dr Abdourahmane Diouf est le « problème de doublons » qui peut facilement exclure des candidats.



Un recours introduit pour fustiger la nomination des nouveaux membres de la CENA



Me Abdoulaye Tine, aussi membre de la plateforme pour la transparence et l’inclusivité des élections a aussi pris la parole lors de cette rencontre avec la presse ce dimanche. Il s’est agi pour Me Tine de rappeler les principes juridiques à prendre en compte par rapport à cette nomination d’un nouveau bureau de la commission électorale nationale autonome (CENA) par le chef de l’Etat. « Nous avons introduit un recours au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême, pour nous porter à faux par rapport à cette décision qui devrait faire l’objet d’une consultation. Il faut rappeler que le président de la République n’a pas respecté le droit car, ce principe de consultation préalable n’a pas été fait » dénonce le membre du Front.



Aussi, fera remarquer Me Tine, « le principe de continuité dans le fonctionnement des institutions n’a pas été pris en compte. Cela devrait passer selon lui, par maintenir ceux qui ont l’expérience et qui maîtrise les élections au lieu de faire « table rase » de tout ce qui a été fait jusque là. D’où la nécessité, comme l’indique la loi, « le renouvellement par tiers ».



Le FITE espère toutefois , de la part de la chambre administrative de la Cour suprême, d’annuler cette décision qu’il qualifie de « purement politique ».





































