Parrainage : "Tout est calculé de façon machiavélique" (Me El Hadji Diouf)

Me El Hadji Diouf, candidat déclaré à la présidentielle de 2019, ne fait pas confiance au régime en place pour organiser des élections libres et transparentes.



"Tout est calculé de façon machiavélique", accuse l'ancien député, qui déplore la campagne de collecte de signatures pour le parrainage lancée par la majorité présidentielle.



"Ils veulent voler les élections. La preuve, ils ont commencé la campagne électorale et violé le Code électoral", accuse l'avocat, qui était l'invité de "Ça me dit mag" de la 2stv.