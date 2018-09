Parrainage à Grand Yoff: Me Ousmane Sèye assure 5000 signatures à Macky Sall

Face à la presse ce samedi matin, Me Ousmane Sèye a réuni le comité directeur du Front Républicain pour le lancement du parrainage à Grand Yoff. A cet effet, portant leur choix sur Macky Sall, Me Ousmane Sèye et Cie comptent apporter pas moins de 5.000 signatures sur les 28.300 demandées dans la commune de Grand Yoff.

Pour la Présidentielle de 2019, l’objectif des alliés de Macky Sall est d’obtenir 3 millions de signatures pour parrainer du Président sortant. Sur ce, Me Ousmane Sèye compte apporter sa contribution en récoltant 5.000 signatures à Grand Yoff.

« Nous allons distribuer les fiches de parrainage aux responsables de la localité et nous allons procéder à une formation pour leur apprendre comment recueillir les parrains avant d’aller sur le terrain. Sur le quota de 28.300 parrains à Grand Yoff, nous voulons atteindre 5.000 signatures pour notre participation », assure le l’avocat.