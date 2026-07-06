Parti socialiste : Alioune NDOYE exige un congrès de renouvellement

Le maire socialiste de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, l’un des principaux animateurs du mouvement interne « Manifeste Dundal PS », est monté au créneau pour contester frontalement la gestion de la direction actuelle du Parti socialiste (PS). Il récuse fermement toute accusation de dissidence ou de violences lors des événements du 13 juin dernier à la Maison du Parti.



Dans un entretien accordé au quotidien WalfQuotidien, l’édile rejette la responsabilité des tensions sur le secrétariat général dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye. M. Ndoye accuse la direction d’avoir orchestré l’introduction de «gros bras» étrangers au parti pour intimider les militants et d’appliquer une «stratégie du pourrissement» visant à étouffer toute tentative de refondation.



«En voulant fermer la Maison du Parti, la direction actuelle acte son impuissance à organiser une simple assemblée générale dans le respect des statuts », dénonce le responsable socialiste, avant d’ajouter que cette fermeture constitue une décision politique « injustifiable», qui punit l’ensemble des militants afin de couvrir les manquements d’une minorité.



Au cœur du conflit figure le report successif du congrès de renouvellement des instances, en suspens depuis le décès de Ousmane Tanor Dieng. Alioune Ndoye critique vigoureusement ce qu’il qualifie de « balade de promesse en promesse» depuis sept ans, rappelant les reports successifs du congrès, initialement annoncé pour décembre 2024 puis repoussé à janvier 2026, sans qu’aucune échéance ne soit finalement respectée.



L’ancien ministre récuse également toute idée d’auto-exclusion ou de création d’une structure parallèle.



«Notre ambition n’est pas de fracturer le Parti socialiste, mais de le reconstruire», martèle-t-il, précisant que les initiatives du Manifeste Dundal PS s’inscrivent strictement dans les cadres légaux du parti afin de lui redonner «une voix face au silence mortel» dans lequel il s’enfonce. Il plaide pour une refondation organisationnelle, une ouverture massive aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’une modernisation des outils de communication.



Sur le plan local, interrogé sur sa longévité à la tête de la commune de Dakar-Plateau, qu’il dirige depuis 2009, Alioune Ndoye met en avant une méthode de gestion fondée sur la transparence et la proximité.



Selon lui, cette gouvernance a permis de faire passer le budget municipal de 1 à 13 milliards de francs CFA, tout en ramenant l’endettement à zéro. Une « expertise prouvée » en matière de modernisation urbaine et de bouclier social qu’il ambitionne désormais de mettre au service de l’ensemble de la ville de Dakar.

























































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