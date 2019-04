Peur dans un bus Dem Dikk : Un individu s'asperge d'essence et tente de s'immoler

N'eut été la vigilance d'un passager et l'intervention rapide des policiers, le jeune O.S. allait, sans aucun doute, brûler vif et passer de vie à trépas. L'homme, âgé de 27 ans, a voulu se donner la mort en tentant de s'immoler par le feu.

La scène a eu lieu dans un bus de Dakar Dem Dikk de la ligne 23, selon Enquête, qui rapporte l'information. Quand il a commencé à s'asperger d'essence sur tout le corps, une dame a alerté le chauffeur qui s'est immédiatement garé à côté de l'hôpital Principal de Dakar.

L'individu sera vite maîtrisé par les policiers avant qu'il ne passe à l'acte. Le mis en cause, qui parait "instable mentalement", sera conduit au commissariat du Plateau pour enquête. Les limiers veulent savoir réellement s'il s'agit d'une tentative d'immolation ou d'un attentat.