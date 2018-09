(Photos) Accident sur la corniche à hauteur de la cité Claudel : Bilan un mort

Le conducteur d'une voiture de marque GMC immatriculée DK 8313-AS, de couleur verte série ENVOY, en a perdu le contrôle avant de se retrouver de l'autre coté de la chaussée. Malheureusement dans sa folle course, le véhicule est allé percuter un malade mental qui a rendu l’âme sur le coup. Le sang était partout visible sur les lieux de l'accident. La gendarmerie trouvée sur place procédait à l’enquête d'usage pour déterminer les causes de l'accident. Un accident qui a perturbé la circulation et créé un embouteillage monstre au niveau de la corniche.



ACTUALITÉ