Photos / En campagne électorale à Cayar: El Hadji Mamadou Diao invite à une démarche participative et inclusive

Rédigé par Dakarposte le Mardi 12 Mars 2024 à 13:26

Dans le cadre de la campagne électorale de l’élection présidentielle du 24 mars prochain, le candidat de la coalition Diao2024, El Hadji Mamadou Diao, a effectué, ce lundi, une visite de proximité à Cayar. L'activité a été un cadre d'échanges féconds et fructueux entre le candidat et les acteurs informels de Cayar, qui s'activent dans la pêche à travers le mareyage et le micro mareyage.