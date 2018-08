Pikine : la Fédération des imams se félicite de la libération de l’imam Ndao et alerte sur les réseaux dormants

Par la voix de son président El Hadj Malick Niang, la Fédération départementale des imams de Pikine s’est réjouie de la libération de l’imam Alioune Ndao. Toutefois, elle s’engage à prendre les dispositions utiles, avec les délégués de quartier, pour dénoncer toute personne suspecte dans le cadre de la prévention contre le terrorisme.



L’imam Niang, qui s’exprimait ce dimanche lors d’une rencontre avec les journalistes, a profité de l’occasion pour appeler à la cessation de la flambée de la violence verbale à la suite de la découverte de ressources gazières et pétrolières au Sénégal. « Le gaz et le pétrole doivent nous profiter pour mettre fin au phénomène Barsa-Barsakh en créant le maximum d’emplois », objecte-t-il. Ainsi, la fédération départementale invite tous les acteurs à préserver l’essentiel, quelque soit le profil du vainqueur de la future présidentielle.



A tout seigneur, tout honneur. El Hadj Malick Niang a félicité le Président Macky Sall qui a donné des instructions, respectées par le gouvernement, pour la construction de la grande mosquée de Pikine, qui est en phase de parachèvement. « La réalisation de cet édifice s’inscrit dans les efforts entrepris pour la modernisation des cités religieuses », fera-t-il remarquer ; non sans remercier chaleureusement le maire de la Ville de Pikine Abdoulaye Timbo pour le soutien constant qu’il leur apporte. « Ce que Abdoulaye Timbo a fait pour nous, aucun de ses prédécesseurs maires ne l’a fait », conclut l’imam El Hadj Malick Niang.