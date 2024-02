Pirogue échouée à Saint-Louis : 6 présumés convoyeurs arrêtés par la BR de Mbour

Le général Moussa Fall, haut-commandant de la gendarmerie nationale, a ordonné l'ouverture d'une enquête, à la suite du drame survenu au large de Saint-Louis et ayant fait 26 morts.



Ainsi, les investigations menées par les éléments de la brigade de recherches (BR) de Mbour se sont révélées fructueuses. Les hommes du major Insa Seck ont réussi à arrêter six présumés convoyeurs, a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.



"Suite au chavirement ce 28 février 2024 à Saint-Louis faisant un bilan provisoire de plusieurs dizaines de victimes, le Haut-Commandement de la gendarmerie nationale a instruit l'ouverture immédiate d'une enquête. Les investigations menées depuis l'accident ont permis à la brigade de recherches de Mbour d'interpeller six individus entre Diourbel et Joal impliqués dans l'organisation de ce voyage clandestin périlleux, dont une femme, entre les 28 et 29 février 2024", déclare le chef de la Divcom.































































seneweb