Placé en garde à vue, Pape Malick Ndour accusé de…

Il est entre les mains de la maréchaussée . Il, c’est l’ancien ministre de Macky Sall. Convoqué ce vendredi par les pandores de la Section Recherches suite à son fameux appel à la sédition, Pape Malick Ndour a été finalement placé en position de garde à vue.



Selon des informations d’Africa 7, il est accusé de troubles à l’ordre public , appel à l’insurrection, atteinte au fonctionnement régulier de la République ainsi qu’au moral des forces armées et des populations.



Inutile d’être devin pour subodorer qu’il “risque gros”, autrement dit un séjour carcéral dans les lugubres dédales d’une citadelle.