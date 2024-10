Placé sous mandat de dépôt: Ameth Ndoye sera jugé le...

Ameth Ndoye va passer sa première nuit en prison ! Le chroniqueur de la Sen Tv vient d'être placé sous mandat de dépôt par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar, selon des sources de Seneweb.







Mais le prévenu sera jugé le Lundi 04 novembre prochain en flagrant délit.



Ameth Ndoye est assisté par un Pool d'avocat dont Me El Hadji Diouf, Me Aboubacry Barro et Me El Hadji Amadou Sall.



Pour rappel, la brigade territoriale de Sébikotone a déféré hier lundi Ameth Ndoye pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux. Mais il avait fait l'objet d'un retour de parquet