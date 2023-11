Plainte de Mame Mbaye Niang: Un Tik-Tokeur arrêté par la DSC

Cité dans une affaire de mœurs, Mame Mbaye Niang a déposé une plainte sur la table du procureur contre 25 personnes dont des youtubeurs et des Tik-Tokeurs.



Le chef du parquet de Dakar a saisi la Division Spéciale de Cybersécurité pour enquêter et et procéder à l’arrestation des Tik-Tokeurs incriminés. Les éléments de cette unité d’élite de la police nationale n'ont pas perdu de temps pour procéder à l'interpellation du mis en cause principal.



Après une semaine d'investigations, les limiers de la DSC ont mis la main ce jeudi matin sur un Tik-Tokeur domicilié à la Médina de Pikine, selon des sources de Seneweb.



G.Fall, âgé 27 ans, utilisait son compte Tik-Tok sous le sobriquet de Fallou Fall pour porter de graves accusations contre le ministre du tourisme et des loisirs.



Les aveux du Tik-Tokeur



Interrogé sur procès-verbal, ce soudeur métallique en service dans une entreprise de la place a reconnu sans ambages les faits. Pour justifier son acte, G.Fall a fait croire qu'il était tout simplement motivé par une blague. C’est à cet effet qu’il a fait la vidéo. Le mis en cause dit être un sympathisant de Pastef.



Les lourds chefs d'accusation qui pèsent sur le Tik-Tokeur



L'instigateur principal des propos outrageants tenus à l'endroit de Mame Mbaye Niang sur Tik-Tok, est en garde à vue dans les locaux de la Division Spéciale de Cybersécurité. F.Fall est poursuivi pour diffamation contre un ministre de la République, injures via les réseaux sociaux et diffusion de fausses nouvelles, selon des sources de Seneweb.