Plateforme E-Sénégal : retour à la normale après un incident technique

La plateforme E-Sénégal, tombée en panne quelques jours après son lancement officiel, est désormais pleinement opérationnelle. L’annonce a été faite par Sénégal Numérique (SENUM SA), dans un communiqué.



Selon Mouhamadou Kabir DIOP, secrétaire général de la structure, cité par Seneweb, l’indisponibilité du service était liée à un incident technique majeur survenu au niveau de l’infrastructure d’hébergement. Cet incident a affecté plusieurs plateformes, dont E-Sénégal, nécessitant une intervention technique approfondie





Les équipes de SENUM SA, appuyées par des partenaires techniques et des experts, ont travaillé pendant plusieurs jours afin de rétablir le service. L’intervention a permis un retour progressif à la normale, après environ quatre jours de perturbations.



Dans son communiqué, la structure dit mesurer les attentes des usagers et les remercie pour leur patience et leur confiance. Elle assure par ailleurs qu’un effort continu sera maintenu afin de renforcer la robustesse et les performances de la plateforme.











































Walf