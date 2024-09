Plus d'un milliard d'euros d'aide américaine et britannique pour l'Ukraine

Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont engagés mercredi à verser près de 1,35 milliard d'euros d'aide à l'Ukraine.



Lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mercredi à Kiyv, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé un nouveau financement américain de plus de 635 millions d'euros.



Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a quant à lui confirmé que son pays fournirait 709 millions d'euros supplémentaires sous forme d'assistance et de garanties de prêt.



Une grande partie de l'aide sera consacrée à la réparation et au renforcement du réseau énergétique ukrainien - que la Russie a pilonné à plusieurs reprises - en prévision d'un hiver qui s'annonce difficile.





La question sensible de l'utilisation des missiles occidentaux



La visite diplomatique d'Antony Blinken et de David Lammy se déroule alors que l'armée russe continue à progresser dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, et à pilonner le pays à l'aide de missiles, de bombes planantes et de drones qui font de nombreuses victimes civiles.



Lors de la rencontre diplomatique, les responsables ukrainiens ont renouvelé leur demande d'utiliser des missiles fournis par l'Occident contre des cibles situées à l'intérieur du territoire russe, une levée des restrictions à laquelle s'opposent toujours plusieurs dirigeants occidentaux par peur d'une escalade du conflit.





Antony Blinken a assuré Volodymyr Zelensky qu'il rapportera la discussion au sujet des missiles "à Washington pour en informer le président".



"En ce qui concerne les États-Unis, nous nous sommes ajustés et adaptés en fonction des besoins et de l'évolution du champ de bataille. Et je ne doute pas que nous continuerons à le faire", a déclaré le secrétaire d'État américain lors d'une conférence de presse.



Le président américain Joe Biden a autorisé l'Ukraine à tirer des missiles fournis par les États-Unis sur des cibles russes en cas d'autodéfense, mais avec une distance de tir très limitée.



Volodymyr Zelenskyy déclare qu'il espère que ces limitations seront bientôt levées et désire s'entretenir avec Joe Biden dans le courant du mois, soulignant que le soutien militaire et financier des États-Unis est crucial.



"Nous en dépendons fortement, honnêtement nous ne pouvons pas nous en passer", affirme-t-il.