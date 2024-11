Pointe Sarène: Un enfant de 2 ans et demi meurt par noyade dans la piscine de l'hôtel RIU Baobab

Selon des informations de Dakaractu un cas de noyade s'est produit ce samedi vers 17h à l'hôtel Riu Baobab à Pointe Sarène. En effet, un enfant du nom de A. A. Pouye, âgé de 2 ans et demi, est mort noyé dans la piscine dudit hôtel. Le drame survenu ce week-end, a plongé les amis et proches de la famille Pouye à Nianing dans l'émoi et la consternation.

Toutefois, ce cas de noyade remet encore sur la table la lancinante question relative à la surveillance des piscines dans les établissements hôteliers.



De nôtre côté, nous avons essayé de joindre les responsables de cet hôtel en vain. Au bout du fil, nous tombons à chaque fois sur des réceptionnistes qui nous font savoir l'indisponibilité des responsables. À rappeler que la gendarmerie de Nianing a ouvert une enquête..